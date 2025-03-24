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Политика

Новый орган по вопросам миграции предложили создать в Нижегородской области

26 марта 2025 10:00  [1] Политика
Новый орган по вопросам миграции предложили создать в Нижегородской области

Власти Нижегородской области инициируют создание нового федерального органа, который займется вопросами миграционной политики. Об этом сообщил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.  

По его словам, планируется, что структура войдет в состав правительства России и объединит функции МВД и Федерального агентства по делам национальностей. Особое внимание в работе нового органа планируют уделить вопросам социальной адаптации иностранных граждан.  

Вопрос о создании такой структуры будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета законодателей ПФО.

Инициатива нижегородских парламентариев связана с тем, что регион принимает значительное число мигрантов из недружественных стран. Как отметил Люлин, половина всех иностранцев из таких государств, приезжающих в Россию, выбирают Нижегородскую область.  

"И это не дворники и таксисты, а квалифицированные специалисты — фермеры, инженеры", — подчеркнул спикер ЗСНО.

Кроме того, депутаты готовят законопроект, направленный на поддержку соотечественников, живущих за границей.

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Теги:
Законодательное собрание Мигранты
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