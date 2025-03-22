В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2025 16:30  [117] Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе" в годовщину трагедии
22 марта 2025 15:30  [287] Две школы закрыты в Нижегородской области на карантин по гриппу
22 марта 2025 12:00  [798] Мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область
22 марта 2025 11:20  [216] Более 645 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области в 2024 году
22 марта 2025 10:35  [230] Нижегородцы пожаловались на затянувшийся ремонт лестницы к Благовещенской площади
22 марта 2025 09:00  [846] Режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода
22 марта 2025 08:46  [432] Нижегородская область закупает вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка за 7 млн
22 марта 2025 08:26  [280] Что нужно знать о поездках на электросамокатах в Нижнем Новгороде в 2025 году
22 марта 2025 08:00  [243] Кстовчане жалуются на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине
22 марта 2025 07:00  [322] Покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей
Общество

Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе" в годовщину трагедии

22 марта 2025 16:30  [117] Общество

Фото: Александр Воложанин

Главное управление СК России завершило следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. Об сообщает информационный центр ведомства. 

Напомним, около 20:00 22 марта 2024 года неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы "Пикник". Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар. Погибли 145 человек.

По версии СКР, теракт был спланирован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в стране. Для осуществления этого страшного преступления были привлечены члены международной террористической организации. 

В ведомстве отметили, что непосредственной организацией и вербовкой исполнителей теракта занимались шесть граждан Средней Азии, некоторые из которых используют псевдонимы. Они были заочно арестованы и объявлены в розыск, так как находятся за границей.

К уголовной ответственности также привлекли соучастников, помогавших террористам с жильем, транспортом, оружием и финансированием. Следствию удалось восстановить всю хронологию действий обвиняемых - от подготовки к теракту вплоть до задержания.

"После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом", - заключили в СК России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК РФ Терроризм Траур
Поделиться:
Новости по теме
30 марта 2024 21:51  [1024] Памятная акция о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Нижнем Новгороде
24 марта 2024 18:07  [849] Материальную поддержку окажут пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле"
23 марта 2024 12:44  [1054] Нижегородцы несут цветы к стихийному мемориалу на площади Минина и Пожарского
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородская небывальщина Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
22 марта 2025 12:29"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph