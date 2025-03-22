Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе" в годовщину трагедии

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Главное управление СК России завершило следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. Об сообщает информационный центр ведомства.
Напомним, около 20:00 22 марта 2024 года неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы "Пикник". Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар. Погибли 145 человек.
По версии СКР, теракт был спланирован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в стране. Для осуществления этого страшного преступления были привлечены члены международной террористической организации.
В ведомстве отметили, что непосредственной организацией и вербовкой исполнителей теракта занимались шесть граждан Средней Азии, некоторые из которых используют псевдонимы. Они были заочно арестованы и объявлены в розыск, так как находятся за границей.
К уголовной ответственности также привлекли соучастников, помогавших террористам с жильем, транспортом, оружием и финансированием. Следствию удалось восстановить всю хронологию действий обвиняемых - от подготовки к теракту вплоть до задержания.
"После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом", - заключили в СК России.
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