Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе" в годовщину трагедии Общество

Фото: Александр Воложанин

Главное управление СК России завершило следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. Об сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, около 20:00 22 марта 2024 года неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы "Пикник". Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар. Погибли 145 человек.

По версии СКР, теракт был спланирован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в стране. Для осуществления этого страшного преступления были привлечены члены международной террористической организации.

В ведомстве отметили, что непосредственной организацией и вербовкой исполнителей теракта занимались шесть граждан Средней Азии, некоторые из которых используют псевдонимы. Они были заочно арестованы и объявлены в розыск, так как находятся за границей.

К уголовной ответственности также привлекли соучастников, помогавших террористам с жильем, транспортом, оружием и финансированием. Следствию удалось восстановить всю хронологию действий обвиняемых - от подготовки к теракту вплоть до задержания.

"После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом", - заключили в СК России.