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Происшествия

Два нижегородских подростка пополнили список террористов

20 марта 2025 08:21  [59] Происшествия
Два нижегородских подростка пополнили список террористов

Два подростка 16 и 17 лет из Нижегородской области пополнили список террористов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.  

Согласно информации, в перечень включены 17-летний Даниил из Тоншаева и 16-летний Евгений из Заволжья.  

Ранее в феврале на железной дороге в Тоншаевском округе подростки 15 и 16 лет подожгли два релейных шкафа. Они были задержаны, а против них возбудили уголовное дело по статье о теракте.  

До этого в список внесли двух 16-летних нижегородцев.

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Теги:
Терроризм
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