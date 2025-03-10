Два нижегородских подростка пополнили список террористов

Два подростка 16 и 17 лет из Нижегородской области пополнили список террористов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
Согласно информации, в перечень включены 17-летний Даниил из Тоншаева и 16-летний Евгений из Заволжья.
Ранее в феврале на железной дороге в Тоншаевском округе подростки 15 и 16 лет подожгли два релейных шкафа. Они были задержаны, а против них возбудили уголовное дело по статье о теракте.
До этого в список внесли двух 16-летних нижегородцев.
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