Два нижегородских подростка пополнили список террористов Происшествия

Два подростка 16 и 17 лет из Нижегородской области пополнили список террористов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Согласно информации, в перечень включены 17-летний Даниил из Тоншаева и 16-летний Евгений из Заволжья.

Ранее в феврале на железной дороге в Тоншаевском округе подростки 15 и 16 лет подожгли два релейных шкафа. Они были задержаны, а против них возбудили уголовное дело по статье о теракте.

До этого в список внесли двух 16-летних нижегородцев.