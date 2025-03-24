Нижегородцам рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы Общество

Портал hh.ru выпустил серию рекомендаций для нижегородцев, как не стать жертвой аферистов в процессе трудоустройства. Эксперты назвали три основных схемы обмана при выборе места работы.

В первом случае мошенники могут позвонить от имени какого-либо госучреждения: поликлиники, энергокомпании и т.д. У соискателя попросят код подтверждения, якобы для замены электросчетчика. Затем аферисты снова присылают смс, уже якобы от "Госуслуг", где написано, что на имя гражданина хотят оформить кредит. Для отмены операции снова присылают своей жертве номер, по которому надо срочно позвонить. Если потерпевший наберет указанный номер, то у него будут пытаться выманить данные аккаунта от госуслуг.

Вторая схема предполагает массовую рассылку вакансий якобы от hh.ru с предложениями о работе. Когда потерпевший откликается на предложение, то ему присылают ссылку на мошеннический сайт и предлагают создать учетную запись. В процессе создания злоумышленники под разными предлогами пытаются выманить данные банковской карты или просят заплатить комиссию за услугу.

Третий случай мошенничества связан с созданием фейкового аккаунта iCloud для тех, кто пользуется устройствами Apple. Аферисты заманивают потенциальную жертву необычайно высокими зарплатами, например, предлагается до 150 тысяч рублей всего за три часа работы в день. После того, как соискатель откликается на это предложение, то ему под различными предлогами предлагают выйти из своего аккаунта на устройстве. Если жертва соглашается, и скачивает стороннее приложение по наводке злоумышленников, то устройство потерпевшего блокируется, а мошенники будут просить деньги за разблокировку.

В hh.ru напоминают, что у портала есть многоуровневая проверка работодателей. Также создан чат, где можно общаться соискателям и работодателям. Кроме того, все вакансии проходят строгую модерацию и маркируются фирменным значком hh.ru. Нижегородцев просят сохранять бдительность при поиске работы и вести диалог с работодателем только в фирменном чате портала.

Ранее сообщалось, что при помощи дипфейка мошенники обманули нижегородского предпринимателя на 2,5 млн долларов.

