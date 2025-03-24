Что известно о пострадавших в смертельном ДТП под Арзамасом Происшествия

Фото: ГИБДД Нижегородской области

В ГИБДД Нижегородской области рассказали подробности смертельного ДТП под Арзамасом, в результате которого один человек погиб, а еще 7 получили ранения.

Авария произошло около 26 марта 02:59 на 110 км трассы "Нижний Новгород - Арзамас - Саратов".

Установлено, что 21-летний водитель "Шевроле" выехал на встречную полосу и врезался в "Мазду". В результате погиб 20-летний водитель японского авто.

Также пострадали пассажиры "Шевроле": 17-летние девушка и парень, а также 18-летняя девушка.

В "Мазде", предварительно, травмы получили 23-летняя девушка и еще двое пассажиров.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции работают на месте, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Гагинском районе пьяный водитель Renault не справился с управлением, перевернулся и погиб.