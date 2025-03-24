Что известно о пострадавших в смертельном ДТП под Арзамасом

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В ГИБДД Нижегородской области рассказали подробности смертельного ДТП под Арзамасом, в результате которого один человек погиб, а еще 7 получили ранения.
Авария произошло около 26 марта 02:59 на 110 км трассы "Нижний Новгород - Арзамас - Саратов".
Установлено, что 21-летний водитель "Шевроле" выехал на встречную полосу и врезался в "Мазду". В результате погиб 20-летний водитель японского авто.
Также пострадали пассажиры "Шевроле": 17-летние девушка и парень, а также 18-летняя девушка.
В "Мазде", предварительно, травмы получили 23-летняя девушка и еще двое пассажиров.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции работают на месте, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Гагинском районе пьяный водитель Renault не справился с управлением, перевернулся и погиб.
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