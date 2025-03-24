Ангар загорелся на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде утром 26 марта загорелось производственное здание на улице Фильченкова. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, обошлось без пострадавших.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Последствия возгорания ликвидировали 34 специалиста и 9 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после смерти мужчины на пожаре в Бутурлине Нижегородской области.
Также мы рассказывали, что житель поселка 1 мая в Балахнинском районе был госпитализирован после пожара.
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