Ангар загорелся на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утром 26 марта загорелось производственное здание на улице Фильченкова. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, обошлось без пострадавших.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Последствия возгорания ликвидировали 34 специалиста и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после смерти мужчины на пожаре в Бутурлине Нижегородской области.

Также мы рассказывали, что житель поселка 1 мая в Балахнинском районе был госпитализирован после пожара.