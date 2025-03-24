По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2025 14:12  [80] Нижегородские избирком и минобр подписали соглашение о сотрудничестве
26 марта 2025 14:00  [89] 11,5 тысячи киберпреступлений зарегистрировано в Нижегородской области за год
26 марта 2025 13:27  [112] 50 дополнительных рейсов введут на ГЖД в майские праздники
26 марта 2025 13:10  [127] Отменены конкурсы на строительство двух детсадов в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 13:07  [155] Многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года
26 марта 2025 12:46  [189] Режим повышенной готовности ввели на набережной Федоровского
26 марта 2025 12:08  [172] Авиакомпания "Россия" увеличивает число рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи
26 марта 2025 12:01  [158] Эн+ инвестирует около миллиарда рублей в модернизацию и ремонт оборудования Автозаводской ТЭЦ в 2025 году
26 марта 2025 11:46  [160] Два дома снесут в Московском районе Нижнего Новгорода за 10 млн рублей
26 марта 2025 11:26  [180] 44 ветерана-фронтовика получат звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода"
Общество

Многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года

26 марта 2025 13:07  [155] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

С июня 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов региона, смогут получать ежегодную выплату. Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом работы кабмина 26 марта.

Он напомнил, что 2024 год был объявлен президентом России Годом семьи и рассказал о достижениях и новых мерах поддержки семей с детьми. 

По его словам, в рамках нацпроекта "Демография" продолжается предоставление маткапитала, который можно получить уже при рождении первого ребенка. Программа продлена до 2030 года, а с момента введения этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. 

Михаил Мишустин также рассказал о том, как расширяются социальные гарантии для родителей. В частности, увеличен максимальный размер выплаты по беременности и родам. Теперь он составляет почти 800 тысяч рублей. Кроме того, пособие по уходу за ребенком сохраняется даже при досрочном выходе на работу до достижения малышом 1,5 года.

Глава правительства подчеркнул, что особое внимание уделяется многодетным семьям. По поручению президента установлен единый статус таких семей, на федеральном уровне предусмотрены налоговые льготы и субсидии. А программу субсидирования в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных детей продлили до конца 2030 года. Он добавил, что в 2024 году этой возможностью воспользовались почти 160 тысяч семей.

Кроме того, с июня 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточных минимумов региона, смогут получать ежегодную выплату. "Ее размер составит более половины от уплаченного НДФЛ. Этой мерой смогут воспользоваться 4 млн семей, воспитывающие около 10 млн детей", - сказал Мишустин. 

Отметим, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области.  

Ранее сообщалось, что в регионе проживает более 34 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 100 тысяч детей. В области реализуется программа "Основы", которой, в частности, предусмотрена выплата "заработной" платы родителям. Кроме того, с 1 июля из региональных средств будут доплачивать маткапитал до 1 млн рублей за каждого рожденного ребенка, а также вводится новая мера поддержки – подарок новорождённому номиналом 20 тысяч рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Михаил Мишустин Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph