Многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года Общество

Фото: Кирилл Мартынов

С июня 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов региона, смогут получать ежегодную выплату. Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом работы кабмина 26 марта.

Он напомнил, что 2024 год был объявлен президентом России Годом семьи и рассказал о достижениях и новых мерах поддержки семей с детьми.

По его словам, в рамках нацпроекта "Демография" продолжается предоставление маткапитала, который можно получить уже при рождении первого ребенка. Программа продлена до 2030 года, а с момента введения этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов.

Михаил Мишустин также рассказал о том, как расширяются социальные гарантии для родителей. В частности, увеличен максимальный размер выплаты по беременности и родам. Теперь он составляет почти 800 тысяч рублей. Кроме того, пособие по уходу за ребенком сохраняется даже при досрочном выходе на работу до достижения малышом 1,5 года.

Глава правительства подчеркнул, что особое внимание уделяется многодетным семьям. По поручению президента установлен единый статус таких семей, на федеральном уровне предусмотрены налоговые льготы и субсидии. А программу субсидирования в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных детей продлили до конца 2030 года. Он добавил, что в 2024 году этой возможностью воспользовались почти 160 тысяч семей.

Кроме того, с июня 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточных минимумов региона, смогут получать ежегодную выплату. "Ее размер составит более половины от уплаченного НДФЛ. Этой мерой смогут воспользоваться 4 млн семей, воспитывающие около 10 млн детей", - сказал Мишустин.

Отметим, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в регионе проживает более 34 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 100 тысяч детей. В области реализуется программа "Основы", которой, в частности, предусмотрена выплата "заработной" платы родителям. Кроме того, с 1 июля из региональных средств будут доплачивать маткапитал до 1 млн рублей за каждого рожденного ребенка, а также вводится новая мера поддержки – подарок новорождённому номиналом 20 тысяч рублей.