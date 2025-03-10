Более 34 тысяч многодетных семей проживает в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области ежегодно увеличивается количество многодетных семей. Об этом в эфире радио "КП — Нижний Новгород" сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

По его словам, сегодня в регионе проживает более 34 тысяч таких семей, в них воспитывается свыше 100 тысяч детей.

Он отметил, что власти региона уделяют больше внимание поддержке семей. "У нас есть такой негласный девиз, что чем больше детей - тем больше поддержка. Но в то же время мы понимаем, что надо поддерживать и семьи, которые только планируют первого ребенка, и которые задумываются о втором...", - сказал он.

Министр напомнил, что в области реализуется программа "Основы", которой, в частности, предусмотрена выплата "заработной" платы родителям.

"На протяжении года мы анализировали меры поддержки в других регионах, смотрели, у кого что есть. Мы хотели максимально сделать эти меры без критерия нуждаемости и учета возраста, дохода семьи. Они демографические, а не социальные. Все, кто рожает и регистрирует ребенка в Нижегородской области имеют возможность получить такую поддержку", - сказал министр.

В частности, с 1 июля из региональных средств будут доплачивать маткапитал до 1 млн рублей за каждого ребенка.

"Есть федеральный маткапитал. На первого ребенка он составляет чуть более 700 тысяч рублей, на второго - 200. Мы доплачиваем 360 тысяч за первого - по 10 тысяч в течение трех лет, за второго - 800 тысяч. Здесь родители вправе решать, либо получать также ежемесячно в течение трех лет, либо взять разовый сертификат на 500 тысяч, а остальные 300 тысяч получать ежемесячными платами. За третьего ребенка выплачивается миллион, так как федеральном уровне здесь нет маткапитала. Здесь также можно взять сразу 700 тысяч, а остальное получить в течение трех лет или разбить на 36 месяцев по 30 тысяч рублей. Таких мер в России нигде нет. Ежемесячные платежи, мы думаем, можно будет тратить на любые нужды. Единовременные выплаты в виде сертификата можно направить на покупку жилья, покрытие ипотеки, приобретение земельного участка, транспорт. Сейчас рассматриваем возможность, что можно будет потратить на высшее образование для старшего ребенка", - рассказал Седых.

