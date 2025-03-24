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Общество

Нижегородские избирком и минобр подписали соглашение о сотрудничестве

26 марта 2025 14:12  [85] Общество
Нижегородский избирком и минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Церемония подписания соглашения между избирательной комиссией Нижегородской области и министерством образования и науки региона состоялась в Институте пищевых технологий и дизайна в Нижнем Новгороде 26 марта. 

Документ направлен на повышение правовой культуры молодежи, развитие гражданской активности, формирование ответственного отношения к выборам, формирование правовых знаний в сфере избирательного права и процесса, выяснило НИА "Нижний Новгород".

Как подчеркнула председатель избиркома региона Маргарита Красилевская, фактически соглашение закрепляет достигнутое ранее взаимодействие по работе с будущими молодыми избирателями. 

" В планах у нас ряд мероприятий по привлечению молодежи к участию в электоральных процессах. Это будут различные форматы работы: квесты, олимпиады, деловые игры, дни открытых дверей и разговоры о важном с молодежью, чтобы понять, что их интересует. По данным системы "ГАС-выборы" молодежь составляет практически четверть от общего числа избирателей региона", - рассказала председатель нижегородского избиркома.

Глава минобрнауки региона Михаил Пучков обратил внимание на одну из важнейших задач сферы образования.

"Сфера образования должна помочь подготовить человека к осознанному выбору, должна дать ему понимание, как устроено наше общество, как устроена страна. Подписание этого соглашения означает, что мы вместе готовим наших будущих избирателей к осознанному выбору", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что по итогам Единого дня голосования-2024 с большим отрывом победила партия "Единая Россия".

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Теги:
Выборы Избирком Образование
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