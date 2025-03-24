Глава Богородска рассказал о выплатах жильцам дома на Огарева Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Жители дома №15 по улице Огарева в Богородске Нижегородской области получили компенсацию на приобретение нового жилья. Об этом глава Богородского округа Алексей Коротков написал в своих соцсетях.

Он напомнил, что 17 января в этом доме произошел взрыв газа, из-за чего один человек погиб, а еще несколько пострадали.

Как подчеркнул глава Богородска, власти района старались максимально оперативно оказать необходимую помощь жителям, оставшимся без крыши над головой. Также он добавил, что после ЧС дом на Огарева признали аварийным и подлежащим сносу.

"Жители приняли решение передать имущество в муниципалитет и получить компенсацию", - отметил Коротков. По его данным, всем пострадавшим от этого ЧП денежные средства на днях были перечислены.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту взрыва дома в Богородске взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин.