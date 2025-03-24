Гострудинспекция проверяет нижегородские компании, работающие с самозанятыми Экономика

В Нижегородской области начались проверки организаций, сотрудничающих с самозанятыми, сообщили в пресс-службе региональной Государственной инспекции труда.

Специалисты выявили два индикатора риска возможных нарушений в двух компаниях, которые взаимодействуют более чем с 35 самозанятыми. Проверки затронут организации, где такие работники сотрудничают не менее трех месяцев, получают свыше 35 тысяч рублей в месяц и при этом более 90% их доходов поступает от одного заказчика.

Руководитель Гострудинспекции Илья Мошес пояснил, что подобные показатели могут свидетельствовать о нарушении Трудового кодекса при заключении гражданско-правовых договоров. Если факты подтвердятся, работодателям выдадут предписания об устранении нарушений.

Ранее инспекция начала проверки 100 медицинских учреждений из-за возможных проблем с выплатами сотрудникам.