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Нижегородцам объяснили, как снизить риск аллергии в сезон цветения

27 марта 2025 08:00  [92] Общество

По данным специалистов, до 40% людей во всем мире страдают от повышенной чувствительности к аллергенам, а аллергический ринит диагностируется у 10–30% населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аллерголога-иммунолога Екатерину Кулову.

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, врач рекомендует закрывать окна в ночное время, так как пик пыления растений приходится на раннее утро. Прогулки лучше планировать после дождя или в безветренную погоду, когда концентрация аллергенов в воздухе снижается. В помещении необходимо ежедневно проводить влажную уборку.

Автомобильный кондиционер следует переводить в режим рециркуляции, а в квартире использовать очистители или увлажнители воздуха с HEPA-фильтром. После проветривания и уборки рекомендуется включать кондиционер или бризер. При уборке важно использовать пылесос с двойным вакуумным мешком или моющим фильтром.

Дополнительную защиту обеспечит антипыльцевая сетка на окнах, но ее необходимо очищать не реже одного раза в неделю. Щели по периметру окна лучше заклеить скотчем, чтобы снизить проникновение аллергенов в помещение.

В период активного цветения растений не рекомендуется заниматься спортом на свежем воздухе, посещать парки и леса. Также стоит воздержаться от приема лекарств с растительными компонентами, а плановые операции и стоматологическое лечение лучше отложить.

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Теги:
весна Врачи Здоровье
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