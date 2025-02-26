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Нижегородцам рассказали, чем опасна холодовая аллергия и как ее избежать

02 марта 2025 08:32  [40] Общество

СМИ сообщают о росте случаев холодовой аллергии в центральных регионах России. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Мария Орлова решила выяснить, насколько эта проблема актуальна для столицы Приволжья и какие симптомы у этого заболевания. На вопросы редакции ответила директор Нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова.  

Что такое холодовая аллергия?  

— Холодовая аллергия – это реакция организма на низкие температуры, которая относится к псевдоаллергическим реакциям. Она чаще всего проявляется в осенне-зимний период, а также при контакте с холодной водой во время купания, работы по дому, употреблении ледяных напитков.  

Как она проявляется?  

— Заболевание поражает открытые участки кожи (лицо, руки), слизистые оболочки дыхательных путей, глаза и, в редких случаях, желудочно-кишечный тракт.  

К основным симптомам относятся:  

- Холодовая крапивница – покраснение, отек, зудящие высыпания на коже.  

- Контактный дерматит – воспаление кожи после контакта с холодом, появление пузырьков, эрозий, трещин.  

- Метеорологический хейлит – сухость, шелушение и трещины на губах.  

- Раздражение слизистых – покраснение глаз, насморк, приступы чихания, бронхоспазм.  

Насколько это распространено среди нижегородцев?  

— Статистики по холодовой аллергии нет, так как в международной классификации болезней у нее нет отдельного кода. Однако многие пациенты обращаются с шелушением и покраснением кожи, причиной которых может быть как воздействие холода, так и контакт с синтетическими материалами.  

Согласно исследованиям, холодовая аллергия встречается у 10-20% населения, чаще у женщин и детей.  

Что влияет на развитие аллергии?  

— Причины возникновения холодовой аллергии до конца не изучены, но есть факторы риска. В их числе наследственная предрасположенность – если у членов семьи была подобная реакция, вероятность ее появления выше.  

Также к группе риска относятся люди с:  

- Аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке).  

- Сосудистыми расстройствами (синдром Рейно, ВСД, нарушения микроциркуляции).  

- Заболеваниями ЖКТ и эндокринной системы (тонзиллит, гастрит, проблемы с щитовидной железой).  

- Чувствительной кожей, склонной к сухости и раздражениям.  

- Постоянным контактом с холодом (длительное пребывание на улице, купание в холодной воде, работа в низких температурах).  

Чтобы избежать холодовой аллергии, важно избегать переохлаждения, использовать защитные кремы и увлажняющие средства.  

Ранее детский аллерголог-иммунолог рассказала, почему ребенок часто болеет и как укрепить иммунитет. 

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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