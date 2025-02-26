Нижегородцам рассказали, чем опасна холодовая аллергия и как ее избежать

СМИ сообщают о росте случаев холодовой аллергии в центральных регионах России. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Мария Орлова решила выяснить, насколько эта проблема актуальна для столицы Приволжья и какие симптомы у этого заболевания. На вопросы редакции ответила директор Нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова.
— Холодовая аллергия – это реакция организма на низкие температуры, которая относится к псевдоаллергическим реакциям. Она чаще всего проявляется в осенне-зимний период, а также при контакте с холодной водой во время купания, работы по дому, употреблении ледяных напитков.
— Заболевание поражает открытые участки кожи (лицо, руки), слизистые оболочки дыхательных путей, глаза и, в редких случаях, желудочно-кишечный тракт.
К основным симптомам относятся:
- Холодовая крапивница – покраснение, отек, зудящие высыпания на коже.
- Контактный дерматит – воспаление кожи после контакта с холодом, появление пузырьков, эрозий, трещин.
- Метеорологический хейлит – сухость, шелушение и трещины на губах.
- Раздражение слизистых – покраснение глаз, насморк, приступы чихания, бронхоспазм.
— Статистики по холодовой аллергии нет, так как в международной классификации болезней у нее нет отдельного кода. Однако многие пациенты обращаются с шелушением и покраснением кожи, причиной которых может быть как воздействие холода, так и контакт с синтетическими материалами.
Согласно исследованиям, холодовая аллергия встречается у 10-20% населения, чаще у женщин и детей.
— Причины возникновения холодовой аллергии до конца не изучены, но есть факторы риска. В их числе наследственная предрасположенность – если у членов семьи была подобная реакция, вероятность ее появления выше.
Также к группе риска относятся люди с:
- Аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке).
- Сосудистыми расстройствами (синдром Рейно, ВСД, нарушения микроциркуляции).
- Заболеваниями ЖКТ и эндокринной системы (тонзиллит, гастрит, проблемы с щитовидной железой).
- Чувствительной кожей, склонной к сухости и раздражениям.
- Постоянным контактом с холодом (длительное пребывание на улице, купание в холодной воде, работа в низких температурах).
Чтобы избежать холодовой аллергии, важно избегать переохлаждения, использовать защитные кремы и увлажняющие средства.
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