Мишустин отметил нижегородский ИТ-кампус в ходе отчета о работе правительства РФ

В России создается передовая инфраструктура для студентов и преподавателей. Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом 26 марта.
Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина реализуется проект по формированию в регионах сети из 40 кампусов мирового уровня.
"Один уже действует на базе Московского государственного технического университета имени Баумана. Завершена и первая очередь Новосибирского государственного университета. Это специализированный научно-учебный центр для талантливых детей. Я там, кстати, был в ходе рабочей поездки. Потрясающее впечатление получил", - сказал он.
Михаил Мишустин добавил, что запущены объекты в Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске, Уфе.
"Всё это пространства для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и занятий спортом обучающихся и самих преподавателей", - сказал он.
Напомним, первые студенты начали обучение в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" осенью 2024 года. В настоящее время продолжается строительство кампуса. По проекту он будет включать нескольких объектов общей площадью более 200 тысяч кв. метров на улице Большие Овраги и на проспекте Гагарина рядом с корпусами ННГУ имени Лобачевского. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов.
ИТ-кампус "Неймарк" создается в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов", который входит в национальный проект "Молодежь и дети".
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