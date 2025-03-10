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Общество

Выдано разрешение на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк"

13 марта 2025 19:24  [120] Общество
Выдано разрешение на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса Неймарк

Фото: Никита Духник

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство пятой очереди межвузовского ИТ-кампуса НЕЙМАРК. Завершающим этапом проекта станет возведение главного учебного корпуса на улице Дальней.  

Площадь нового здания составит более 34,3 тысячи квадратных метров, а его высота достигнет шести этажей. Учебный хаб сможет одновременно вместить до 2850 студентов. Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО "Монотек строй", а его разработкой занимается архитектурное бюро "Студия 44".  

На данный момент на территории кампуса идут подготовительные работы, включая установку ограждений. Начало основных строительных работ запланировано на апрель.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что первые студенческие общежития кампуса на улице Малой Ямской уже построены и были представлены министру экономического развития России Максиму Решетникову. В зданиях созданы комфортные условия для проживания и обучения, а к новому учебному году их планируется благоустроить и заселить первых студентов.  

Никитин подчеркнул, что ИТ-кампус станет важной частью преобразования исторического центра Нижнего Новгорода наряду с обновлением улиц Черниговской и Ильинской, а также созданием террасного парка у Нижегородского кремля.  

В 2025 году планируется завершить первый этап кампуса, включающий 18 корпусов гостиничного типа на улице Большие Овраги и административное здание объекта культурного наследия.  

Продолжается активное строительство второй и третьей очередей кампуса на проспекте Гагарина. Помимо жилых помещений, в этих зданиях предусмотрены коммерческие пространства для размещения кафе, магазинов, торговых точек и других объектов малого и среднего бизнеса. Также будут оборудованы коворкинги и общественные пространства.  

В целом площадь кампуса составит 225,6 тысячи квадратных метров. После завершения строительства здесь смогут проживать 5,6 тысячи студентов, а образовательные пространства будут рассчитаны на 8 тысяч обучающихся по ИТ-специальностям.  

Напомним, что создание ИТ-кампуса НЕЙМАРК в Нижнем Новгороде реализуется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов", который входит в национальный проект "Молодежь и дети".  

Новый нацпроект, запущенный по поручению президента России Владимира Путина, начал работу в 2025 году. Он стал преемником национальных проектов "Образование" и "Наука и университеты", а его главная цель – создание возможностей для самореализации молодежи, развитие талантов и поддержка будущих специалистов. Нацпроект включает девять федеральных программ, среди которых "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники" и "Университеты для поколения лидеров".

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
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