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Нижегородского подростка осудят за гибель 16-летнего в ДТП

26 марта 2025 20:00  [97] Общество

Подростка в Нижнем Новгороде будут судить за гибель в ДТП несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Следствие установило, что обвиняемый 1 декабря прошлого года управлял машиной в нетрезвом состоянии. На территории поселка Звезда в Нижегородском районе подросток не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии 16-летний пассажир авто скончался от травм, а еще пять участников ДТП получили различные повреждения.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в результате страшного ДТП под Арзамасом погиб 1 человек, а еще 7 участников аварии получили травмы. Напомним также, что водитель "Газели" на трассе М-12 влетел в "Ладу Гранту".

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Теги:
ДТП Следственное управление Суд
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