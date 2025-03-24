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Общество

Нижний Новгород принимает окружной форум по профилактике социального сиротства

26 марта 2025 15:55  [39] Общество

На Нижегородской ярмарке 26 марта проходит окружной форум "Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства". Инициатором мероприятия выступил институт уполномоченных по правам ребенка при президенте России. В форумной программе участвует детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщили в облправительстве.

Отмечается, что форум объединил около 500 участников. Среди них – ведущие специалисты в области защиты детства, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, а также сотрудники социальных учреждений. В работе форума принимают участие делегации из всех 14 регионов ПФО.

Открытие мероприятия прошло с участием Марии Львовой-Беловой, попреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и и.о. прокурора региона Сергея Зеленцова.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко направил участникам форума приветственное слово. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач государства и общества является сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого в стране формируется комплексная система поддержки семей.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента России проводится Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Ее итоги представят к лету 2025 года. Он призвал регионы ответственно отнестись к этой работе и активно включиться в процесс. По его словам, важно выстроить межведомственное взаимодействие, привлечь к диалогу общественные организации, фонды и социально ответственный бизнес.

В свою очередь Львова-Белова отметила, что форум в Нижнем Новгороде стал шестым в серии подобных мероприятий. Ранее они прошли в Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерове и Мурманске. По словам детского омбудсмена, перед регионами стоит задача сократить на 25% число детей, находящихся в стационарных учреждениях. Она подчеркнула, что помещение ребенка в интернат при наличии альтернативных решений недопустимо. Для предотвращения таких ситуаций необходимо развивать внестационарные формы помощи: открывать кризисные центры, предоставлять арендное жилье, организовывать дневные центры для семей, а также внедрять услуги социальной няни.

Она также добавила, что Нижегородская область демонстрирует успешные практики в сфере профилактики социального сиротства, поэтому регион был выбран площадкой для проведения форума.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров сообщил, что за последние три года число детей, помещенных в социально-реабилитационные центры по заявлению родителей, сократилось на 10%. В то же время количество детей, переданных под опеку родственников, увеличилось на 14%. Однако, по его словам, в среднем по округу только 43% детей возвращаются в родные семьи, а случаи повторного попадания в учреждения остаются частыми. Он подчеркнул, что профилактические меры должны стать более эффективными.

Для этого, по мнению Комарова, необходимо развивать специализированные проекты, поддерживать родителей с зависимостями, помогать женщинам в кризисных ситуациях, а также повышать уровень подготовки специалистов и расширять службы сопровождения семей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе реализуется концепция "Единой модели помощи детям". В рамках этого подхода работает ресурсный центр "Дети в семье", который помогает снижать число детей в сиротских учреждениях и поддерживать семьи. По его словам, важно выстраивать такую систему помощи, которая позволит детям оставаться в семьях, а не попадать в интернаты. Для этого в регионе переобучают специалистов социальной сферы, развивают внестационарные формы работы, открывают клубы "Устойчивая семья" и усиливают службу медиации.

Результаты уже заметны: за год число детей в социально-реабилитационных центрах области сократилось на 20%, на 30% уменьшилось количество детей, родители которых ограничены в правах, а число лишенных родительских прав снизилось на 11%.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что важно не только сохранять детей в кровных семьях, но и помогать тем, кто уже остался без родителей. В 2024 году число детей, находящихся в домах ребенка, уменьшилось почти вдвое.

Кроме того, в регионе на 6% снизилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 92% из них проживают в замещающих семьях.

Губернатор напомнил, что в 2025 году в регионе стартовало Пятилетие семьи. В рамках этой инициативы и национального проекта "Семья" планируется значительно улучшить социально-экономическое положение нижегородцев, сделав регион комфортным для жизни, создания семьи и рождения детей.

Программа форума включает панельную дискуссию "Путь к изменениям", тематическую фотовыставку "Я буду биться до конца" и работу 10 презентационных площадок. Участники обсуждают вопросы межведомственного взаимодействия, поддержку родителей с зависимостями, восстановление в родительских правах, развитие инфраструктуры для детей с инвалидностью и другие темы.

В день форума также состоялось совещание с представителями системы профилактики, которое провела Мария Львова-Белова.

Напомним, что национальный проект "Семья" стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Он объединил направления ранее существовавших нацпроектов "Демография" и "Культура". Проект направлен на комплексное развитие семейной политики и включает семь федеральных программ: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".
 

Фото: Никита Духник

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Теги:
Нижегородская ярмарка Семья Сироты
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