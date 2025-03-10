Экс-главу нижегородского поселка оштрафовали за 120 вырубленных сосен

Судебные приставы Володарского района взыскали с бывшего главы поселка Решетиха Максима Курятникова 1 млн рублей вырубку 120 сосен.
Как отмечается в материалах судебного дела, будучи председателем администрации, выдал разрешения вырубку деревьев под строительство дороги. Однако земельные участки, где произрастали сосны, не входили в территорию муниципального образования. Следовательно, Максим Курятников не мог дать разрешения на их вырубку.
Прокуратура Нижегородской области обратилась с иском о взыскании в пользу Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу причиненного ущерба в размере более 1 миллиона рублей. Суд заявление удовлетворил частично, постановив взыскать 995,8 тысячи рублей.
Как сообщили в ГУФССП, районное отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Предпринят ряд мер для взыскания: направлены запросы в регистрирующие органы, обращено взыскание на заработную плату, вынесено постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.
В результате средства поступили в полном объеме на депозитный счет районного отделения службы, в том числе и исполнительский сбор в размере почти 70 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородец погасил задолженность в размере более 350 тысяч рублей для снятия ограничений на выезд за границу.
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