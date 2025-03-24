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Общество

ОРВИ сбавляет обороты в Нижегородской области

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ОРВИ сбавляет обороты в Нижегородской области

В Нижегородской области с 17 по 23 марта зарегистрировано более 24 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. По данным мониторинга, наблюдается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В рамках эпидемиологического контроля за неделю обследовано свыше 23 тысяч человек. Основной причиной заболеваемости остаются вирусы гриппа, которые составляют 81% от всех выявленных возбудителей. Среди них преобладают штаммы гриппа A(H1N1)2009 и гриппа B. Также в регионе циркулируют сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и микоплазма.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что новая коронавирусная инфекция по-прежнему остается актуальной для региона. За минувшую неделю зарегистрировано 95 случаев COVID-19, что на 4% меньше, чем неделей ранее.

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Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор
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