Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ Общество

Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ по состоянию на 26 марта 2025 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, частично занятия приостановлены в 93 классах школ и 129 группах детсадов.

Всего карантинные ограничения коснулись 5,8% образовательных учреждений Нижегородской области.

Ранее стало известно, что ОРВИ сбавляет обороты в регионе.

Напомним, что неделей ранее карантин действовал в двух школах.