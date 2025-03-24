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Общество

Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ

26 марта 2025 17:24  [64] Общество
Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ

Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ по состоянию на 26 марта 2025 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, частично занятия приостановлены в 93 классах школ и 129 группах детсадов. 

Всего карантинные ограничения коснулись 5,8% образовательных учреждений Нижегородской области.

Ранее стало известно, что ОРВИ сбавляет обороты в регионе.

Напомним, что неделей ранее карантин действовал в двух школах.

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Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор Школы
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