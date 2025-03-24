Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ по состоянию на 26 марта 2025 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, частично занятия приостановлены в 93 классах школ и 129 группах детсадов.
Всего карантинные ограничения коснулись 5,8% образовательных учреждений Нижегородской области.
Ранее стало известно, что ОРВИ сбавляет обороты в регионе.
Напомним, что неделей ранее карантин действовал в двух школах.
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