Памятник Святославу Агафонову установят в Нижегородском кремле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде на территории кремля планируется установить памятник заслуженному архитектору РФ, историку архитектуры Святославу Агафонову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что над макетом памятника трудилась московский скульптор Ирина Макарова, преподаватель-доцент кафедры скульптуры в Российской академии живописи Ильи Глазунова, лауреат премии Нижнего Новгорода.

Как добавили в нижегородском минкульте, сейчас определяются источники финансирования для установки монумента.

Ранее сообщалось, что активисты Ленинского комсомола предложили восстановить первоначальный вид памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.