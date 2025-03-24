Памятник Святославу Агафонову установят в Нижегородском кремле

В Нижнем Новгороде на территории кремля планируется установить памятник заслуженному архитектору РФ, историку архитектуры Святославу Агафонову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В ведомстве рассказали, что над макетом памятника трудилась московский скульптор Ирина Макарова, преподаватель-доцент кафедры скульптуры в Российской академии живописи Ильи Глазунова, лауреат премии Нижнего Новгорода.
Как добавили в нижегородском минкульте, сейчас определяются источники финансирования для установки монумента.
Ранее сообщалось, что активисты Ленинского комсомола предложили восстановить первоначальный вид памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.
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