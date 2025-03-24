Проект строительства детсада в Арзамасе одобрила госэкспертиза

Положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства детсада в Арзамасе. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.
Речь идет о дошкольной организации, которую хотят построить в микрорайоне №12. Ее проектная мощность - 1100 мест.
Застройщиком выступает ООО "Восемнадцатая концессионная компания "Просвещение". Проектную документацию подготовили ООО "Велес НН" и ООО "Проектриск".
Ранее стало известно, что проект строительства начальной школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу.
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