Проект строительства детсада в Арзамасе одобрила госэкспертиза Общество

Положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства детсада в Арзамасе. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.

Речь идет о дошкольной организации, которую хотят построить в микрорайоне №12. Ее проектная мощность - 1100 мест.

Застройщиком выступает ООО "Восемнадцатая концессионная компания "Просвещение". Проектную документацию подготовили ООО "Велес НН" и ООО "Проектриск".

Ранее стало известно, что проект строительства начальной школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу.