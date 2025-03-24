Проект строительства детсада в Дзержинске не прошел госэкспертизу Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Проектная документация и результаты инженерных изысканий строительства детсада в Дзержинске не прошли госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Сообщается, что отрицательное заключение выдало Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Дошкольную организацию мощностью 320 мест планируют построить в микрорайоне Комсомольском, справа от улицы Буденного, 20. Застройщиком выступает муниципальное казенное учреждение "Строитель". Проект разработало ООО "Проекткант".

Ранее сообщалось, что госэкспертизу не прошел проект школы в Арзамасе.

