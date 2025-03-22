В Арзамасе построят многоэтажный дом для переселения из аварийного жилья Общество

В Арзамасе построят многоэтажный дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.

Госэкспертиза дала положительное заключение проектной документации строительства 90-квартирного жилого дома.

Отмечается, что квартиры в них будут предоставлены по договорам социального найма (мены) гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Арзамаса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область перевыполнила пятилетний план по переселению граждан из аварийного фонда.