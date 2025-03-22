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Общество

В Арзамасе построят многоэтажный дом для переселения из аварийного жилья

23 марта 2025 12:10  [189] Общество

В Арзамасе построят многоэтажный дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ. 

Госэкспертиза дала положительное заключение проектной документации строительства 90-квартирного жилого дома. 

Отмечается, что квартиры в них будут предоставлены по договорам социального найма (мены) гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Арзамаса. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область перевыполнила пятилетний план по переселению граждан из аварийного фонда.

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Теги:
Арзамас Ветхий фонд Жилье
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