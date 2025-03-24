Врачи спасли 90-летнюю нижегородку Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи помогли 90-летней пациентке вернуться к полноценной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Около полугода назад у пожилой женщины произошел разрыв дивертикулов толстой кишки, что привело к перфорации кишечника, вытеканию его содержимого в брюшную полость и тяжелому перитониту.

Экстренную операцию провели колопроктологи ГКБ №7 имени Е.Л. Березова. Поврежденный участок кишки удалили, а на живот вывели колостому с калоприемником. Это значительно ухудшило качество жизни пациентки.

В феврале нижегородка снова обратилась к врачам 7-й больницы с просьбой убрать стому, так как хочет жить полноцнной жизнью.

После обследования и консилиума специалисты решились на операцию и восстановили непрерывность кишечника. Пациентка уже выписана домой.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи с коллегами из Москвы спасли младенца с тяжелой патологией почек.