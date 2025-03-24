Врачи спасли 90-летнюю нижегородку

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Нижегородские врачи помогли 90-летней пациентке вернуться к полноценной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Около полугода назад у пожилой женщины произошел разрыв дивертикулов толстой кишки, что привело к перфорации кишечника, вытеканию его содержимого в брюшную полость и тяжелому перитониту.
Экстренную операцию провели колопроктологи ГКБ №7 имени Е.Л. Березова. Поврежденный участок кишки удалили, а на живот вывели колостому с калоприемником. Это значительно ухудшило качество жизни пациентки.
В феврале нижегородка снова обратилась к врачам 7-й больницы с просьбой убрать стому, так как хочет жить полноцнной жизнью.
После обследования и консилиума специалисты решились на операцию и восстановили непрерывность кишечника. Пациентка уже выписана домой.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи с коллегами из Москвы спасли младенца с тяжелой патологией почек.
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