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Врачи спасли 90-летнюю нижегородку

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Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи помогли 90-летней пациентке вернуться к полноценной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека". 

Около полугода назад у пожилой женщины произошел разрыв дивертикулов толстой кишки, что привело к перфорации кишечника, вытеканию его содержимого в брюшную полость и тяжелому перитониту.

Экстренную операцию провели колопроктологи ГКБ №7 имени Е.Л. Березова. Поврежденный участок кишки удалили, а на живот вывели колостому с калоприемником. Это значительно ухудшило качество жизни пациентки.

В феврале нижегородка снова обратилась к врачам 7-й больницы с просьбой убрать стому, так как хочет жить полноцнной жизнью.

После обследования и консилиума специалисты решились на операцию и восстановили непрерывность кишечника. Пациентка уже выписана домой.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи с коллегами из Москвы спасли младенца с тяжелой патологией почек.

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Теги:
больницы Врачи Медицина и здоровье
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