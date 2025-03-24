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Общество

Социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 14,75%

27 марта 2025 09:28  [123] Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 апреля 2025 года в Нижегородской области будут проиндексированы социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 14,75%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Повышение затронет более 68 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в Соцфонде России.

Напомним, что социальная пенсия назначается тем, кто по разным причинам не накопил достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Также повышение коснется людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также военнослужащих, проходивших службу по призыву, и ветеранов Великой Отечественной войны.  

Процедура индексации пройдет автоматически, без необходимости подачи заявления. Выплаты будут начисляться в проиндексированном размере в установленные сроки.  

При этом минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Если общая сумма пенсионных выплат оказывается ниже этого уровня, гражданам предоставляется социальная доплата.  

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Отделения Соцфонда России по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, нижегородцы считают, что для достойной жизни после выхода на пенсию им нужно 48 200 рублей в месяц.

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Теги:
Индексация Пенсия Социальный фонд
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