Законопроект о передаче пенсионных баллов будет внесен в Госдуму Общество

Законопроект о передаче пенсионных баллов родителям будет внесен в Госдуму. Как пишут Известия, депутаты фракции ЛДПР предлагают внести изменения в ст. 15 федерального закона "О страховых пенсиях".

Согласно информации, проект предполагает передачу по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю, но не более двух пенсионных баллов за календарный год. Таким образом, увеличенное количество баллов у родителей даст возможность повысить размер их пенсий и уровень жизни.

На данный момент для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В случае принятия законопроекта переданные детьми баллы позволят родителям раньше выйти на пенсию и увеличить размер выплаты.

ИПК, или пенсионный балл — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам.