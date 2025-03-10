Строительство подъездной дороги к ТПУ в Кстове одобрила госэкспертиза Общество

Фото: Александр Воложанин

Строительство подъездной дороги к ТПУ в Кстове получило положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Подъездной путь проложат от автомобильной дороги Нижний Новгород-Кстово. Застройщиком выступает ГКУ региона "Главное управление автомобильных дорог".

Напомним, в апреле 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове — совмещённый железнодорожно-автомобильный транспортно-пересадочный узел станции Кстово. Он станет частью железнодорожной ветки Мыза – Кстово.

По проекту ТПУ будет состоять из здания с выходами на "остров" железнодорожной платформы, а также на площадки для посадки на автобусы; перронов для автобусов, разворотно-остановочной площадки и зоны для межрейсового отстоя. Пропускная способность транспортно-пересадочного узла составит более 6 700 человек в сутки.