Строительство подъездной дороги к ТПУ в Кстове одобрила госэкспертиза

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Строительство подъездной дороги к ТПУ в Кстове получило положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Подъездной путь проложат от автомобильной дороги Нижний Новгород-Кстово. Застройщиком выступает ГКУ региона "Главное управление автомобильных дорог".
Напомним, в апреле 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове — совмещённый железнодорожно-автомобильный транспортно-пересадочный узел станции Кстово. Он станет частью железнодорожной ветки Мыза – Кстово.
По проекту ТПУ будет состоять из здания с выходами на "остров" железнодорожной платформы, а также на площадки для посадки на автобусы; перронов для автобусов, разворотно-остановочной площадки и зоны для межрейсового отстоя. Пропускная способность транспортно-пересадочного узла составит более 6 700 человек в сутки.
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