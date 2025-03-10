Госэкспертиза одобрила проект ремонта дороги на Касьянова в Нижнем Новгороде

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта отрезков дороги на улице Композитора Касьянова Нижнего Новгорода. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.
Госэкспертиза одобрила проект ремонта проезжей части от Казанского шоссе до примыкания к парковке ТЦ "Индиго", а также проезд от улицы Касьянова до дома №6 корпус 26 по улице Касьянова (дорога к радиорынку).
Положительное заключение пришло и по участку проезд от улицы Генерала Ивлиева к рынку "Герц".
Заказчиком ремонта выступает нижегородское МКУ "ГУММиД".
Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект ремонта участка Ильинки в Нижнем Новгороде. Также НИА "Нижний Новгород" сообщало, что значительно расширился перечень дорог, запланированных к ремонту в этом году в Нижнем Новгороде.
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