Госэкспертиза одобрила проект ремонта дороги на Касьянова в Нижнем Новгороде Общество

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта отрезков дороги на улице Композитора Касьянова Нижнего Новгорода. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.

Госэкспертиза одобрила проект ремонта проезжей части от Казанского шоссе до примыкания к парковке ТЦ "Индиго", а также проезд от улицы Касьянова до дома №6 корпус 26 по улице Касьянова (дорога к радиорынку).

Положительное заключение пришло и по участку проезд от улицы Генерала Ивлиева к рынку "Герц".

Заказчиком ремонта выступает нижегородское МКУ "ГУММиД".

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект ремонта участка Ильинки в Нижнем Новгороде. Также НИА "Нижний Новгород" сообщало, что значительно расширился перечень дорог, запланированных к ремонту в этом году в Нижнем Новгороде.