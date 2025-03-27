Дом Дементьева с изразцовыми печами в Большом Мурашкине выставлен на торги Культура и отдых

Фото: телеграм-канал АСИРИС

В рабочем поселке Большое Мурашкино на торги выставлен памятник архитектуры – двухэтажный кирпичный особняк начала XX века, известный как "Дом Дементьева". Об этом сообщила автономная некоммерческая организация "АСИРИС".

Здание расположено на улице Свободы, 61. Оно является образцом провинциального модерна и входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Ранее дом принадлежал купцу Григорию Ивановичу Дементьеву, владельцу местного овчинно-мерлушкового завода.

Особняк выделяется башенкой-эркером с шатровой крышей. Она, как и весь фасад, украшена рельефным декором – лепниной, пилястрами, каменными наличниками и зеркальным сводом над карнизом. На крыше сохранились ажурные металлические решётки, а во двор ведет декоративная арка с проездными воротами.

В интерьере уцелели деревянные лестницы с балясинами, включая винтовую лестницу в подвал, потолочные розетки с орнаментом и карнизы. Главная особенность дома – старинные изразцовые печи на обоих этажах. На изразцах изображены женщина с мечом и мальчик с собакой.

Площадь здания составляет 467,8 кв. м, земельного участка – 451 кв. м.

Прием заявок на участие в торгах стартовал 25 марта. Начальная стоимость объекта – 866 948 рублей. Аукцион состоится 28 апреля.

Заинтересованным в покупке предлагается заполнить форму, после чего специалист "АСИРИСа" свяжется с заявителем и ответит на все интересующие вопросы.

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