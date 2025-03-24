Пропавшую школьницу из Богородска нашли в другом городе

Пропавшую в Богородском районе девушку нашли в Дзержинске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Известно, что накануне вечером несовершеннолетняя ушла из дома в селе Каменки под Богородском. Полицейские стали ее искать и в итоге нашли в Дзержинске, куда та приехала в гости к подружке.
"Потеряшку" доставили в отдел полиции. Туда же были вызваны ее родители. Полицейские выясняют, почему школьница ушла из дома. После завершения всех процедур девочку передадут законным представителям.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за обнаружения несовершеннолетнего на улице в городе Бор.
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