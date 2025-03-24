Пропавшую школьницу из Богородска нашли в другом городе Происшествия

Пропавшую в Богородском районе девушку нашли в Дзержинске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Известно, что накануне вечером несовершеннолетняя ушла из дома в селе Каменки под Богородском. Полицейские стали ее искать и в итоге нашли в Дзержинске, куда та приехала в гости к подружке.

"Потеряшку" доставили в отдел полиции. Туда же были вызваны ее родители. Полицейские выясняют, почему школьница ушла из дома. После завершения всех процедур девочку передадут законным представителям.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за обнаружения несовершеннолетнего на улице в городе Бор.