По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 марта 2025 13:05  [77] 13-летняя школьница на самокате сбила пенсионерку в центре Нижнего Новгорода
27 марта 2025 12:58  [51] Пропавшую школьницу из Богородска нашли в другом городе
27 марта 2025 11:49  [138] Отдых семьи в нижегородской сауне закончился химическими ожогами
27 марта 2025 10:59  [161] Нижегородцы потеряли 9 млн рублей, инвестировав в "криптовалюту"
27 марта 2025 10:36  [203] Новая нелегальная свалка появилась в Шуваловской промзоне
27 марта 2025 09:46  [181] Шесть пожаров вспыхнуло в Нижегородской области за сутки
27 марта 2025 07:43  [202] Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции
26 марта 2025 19:45  [267] Нижегородцы "озолотили" мошенников на 50 млн рублей за неделю
26 марта 2025 18:17  [353] Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой
26 марта 2025 18:14  [404] Число пострадавших в ДТП на Р-158 под Арзамасом выросло вдвое
Происшествия

Пропавшую школьницу из Богородска нашли в другом городе

27 марта 2025 12:58  [51] Происшествия

Пропавшую в Богородском районе девушку нашли в Дзержинске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Известно, что накануне вечером несовершеннолетняя ушла из дома в селе Каменки под Богородском. Полицейские стали ее искать и в итоге нашли в Дзержинске, куда та приехала в гости к подружке. 

"Потеряшку" доставили в отдел полиции. Туда же были вызваны ее родители. Полицейские выясняют, почему школьница ушла из дома. После завершения всех процедур девочку передадут законным представителям.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за обнаружения несовершеннолетнего на улице в городе Бор.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети МВД Поиск
Поделиться:
Новости по теме
26 марта 2025 18:17  [353] Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой
25 марта 2025 20:32  [660] Найдена живой одна из потерявшихся в Нижегородской области девушек
25 марта 2025 16:31  [441] Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph