Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой Происшествия

Нашлась живой и вторая из потерявшихся в Нижегородской области девушек. Об этом сообщили в ПСО "Волонтер НН".

17-летняя жительница села Владимирского пропала 20 марта. Последний раз ее видели в районе метро "Бурнаковская".

Волонтеры благодарят всех за помощь и распространение информации.

Напомним, в Нижегородской области в один день пропали две девушки. Ранее сообщалось, что одна из них найдена живой.

Также нашелся живым 13-летний подросток, который вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал.