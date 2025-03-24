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Происшествия

Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой

26 марта 2025 18:17  [103] Происшествия

Нашлась живой и вторая из потерявшихся в Нижегородской области девушек. Об этом сообщили в ПСО "Волонтер НН".

17-летняя жительница села Владимирского пропала 20 марта. Последний раз ее видели в районе метро "Бурнаковская".

Волонтеры благодарят всех за помощь и распространение информации. 

Напомним, в Нижегородской области в один день пропали две девушки. Ранее сообщалось, что одна из них найдена живой. 

Также нашелся живым 13-летний подросток, который вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал. 

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Теги:
Дети Поиск пропавшие
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