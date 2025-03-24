Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой

Нашлась живой и вторая из потерявшихся в Нижегородской области девушек. Об этом сообщили в ПСО "Волонтер НН".
17-летняя жительница села Владимирского пропала 20 марта. Последний раз ее видели в районе метро "Бурнаковская".
Волонтеры благодарят всех за помощь и распространение информации.
Напомним, в Нижегородской области в один день пропали две девушки. Ранее сообщалось, что одна из них найдена живой.
Также нашелся живым 13-летний подросток, который вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+