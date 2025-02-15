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Общество

103-летний нижегородец Николай Шишкин побывал в кабине SSJ100

23 февраля 2025 18:01  [128] Общество
скриншот

скриншот

103-летний нижегородец Николай Шишкин побывал в кабине современного самолёта. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В преддверии Дня защитника Отечества для ветерана организовали экскурсию на борт Sukhoi Superjet 100.

"Уверен, что у каждого Героя есть заветные мечты, независимо от возраста. Желаю, чтобы они обязательно исполнялись!" - подчеркнул Глеб Никитин.

В годы Великой Отечественной войны Николай Шишкин был бортмехаником на Пе-2. В его задачи входила круголосуточная готовность воздушного судна к вылету. Позднее он мечтал побывать в современном аэропорту и кабине самолёта.

Капитан Валерий Баденов познакомил ветерана с управлением современного Sukhoi Superjet 100.

"Всё знакомо. Только техника более совершенная", - поделился впечатлениями Николай Шишкин.

Напомним, в прошлом году Николай Шишкин присутствовал на Параде Победы в Москве.

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Теги:
Ветераны День защитника Отечества Самолеты
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