Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Арзамасе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщили в пресс-службе полиции.

По имеющейся информации, ДТП произошло утром 27 марта на улице 9 Мая. Предварительно, 58-летний водитель скорой помощи проехал перекресток на красный свет с включенными спецсигналами. В этот момент произошло столкновение с Kia Ceed, за рулём которого находилась 48-летняя женщина. Иномарку от удара отбросило на ВАЗ, которым управлял 22-летний парень.

В результате травмы получили два медработника, пациент, находившийся в карете скорой помощи, а также водитель Kia.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ночью 26 марта на 110-м км трассы "Нижний Новгород – Саратов" произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще пятеро пострадали.