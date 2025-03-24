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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Арзамасе

27 марта 2025 14:15  [105] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщили в пресс-службе полиции. 

По имеющейся информации, ДТП произошло утром 27 марта на улице 9 Мая. Предварительно, 58-летний водитель скорой помощи проехал перекресток на красный свет с включенными спецсигналами. В этот момент произошло столкновение с Kia Ceed, за рулём которого находилась 48-летняя женщина. Иномарку от удара отбросило на ВАЗ, которым управлял 22-летний парень.

В результате травмы получили два медработника, пациент, находившийся в карете скорой помощи, а также водитель Kia.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ночью 26 марта на 110-м км трассы "Нижний Новгород – Саратов" произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще пятеро пострадали.

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Теги:
Арзамас ДТП МВД
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