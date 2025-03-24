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Общество

32 человека погибли в результате ДТП в 2024 году в Нижнем Новгороде

26 марта 2025 16:10  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Количество погибших в автомобильных авариях в 2024 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ 26 марта рассказал начальник отдела ГИБДД УВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В результате ДТП за 2024 год погибли 32 человека. Это на 22% меньше, чем в 2023 году (41 погибший). Травмы получили 2242 человека.

В среднем ежесуточно происходят 4-5 аварий с пострадавшими. В статистику включаются даже те, кто получил незначительные повреждения или кому была оказана единоразовая медицинская помощь, подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Напомним, 26 марта под Арзамасом произошло ДТП с одним погибшим и семью пострадавшими.

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Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
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