Число ДТП с самокатами выросло в 2,2 раза по итогам 2024 года Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В прошлом году в Нижегородской области были зафиксированы 304 аварии с участием средств индивидуальной мобильности. В этих дорожных происшествиях 3 человека погибли, а 316 получили травмы.

По словам начальника регионального ГУ МВД Юрия Арсентьева, число ДТП с самокатами в регионе продолжает расти. Выступая на заседании Заксобрания 27 марта он подчеркнул, что в этом году уже было несколько аварий с самокатами, при том, что сезон только недавно начался.

На заседании Заксобрания 27 марта Арсентьев высказал мнение, что применительно к использованию СИМ в регионе необходимо продумать дополнительные меры административного и технического характера.

Ранее сообщалось, что водитель электросамоката угодил под колеса иномарки в центре Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что на федеральном уровне планируется ужесточить правила использования электросамокатов и других СИМ.