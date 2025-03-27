Число ДТП с самокатами выросло в 2,2 раза по итогам 2024 года

Фото:
В прошлом году в Нижегородской области были зафиксированы 304 аварии с участием средств индивидуальной мобильности. В этих дорожных происшествиях 3 человека погибли, а 316 получили травмы.
По словам начальника регионального ГУ МВД Юрия Арсентьева, число ДТП с самокатами в регионе продолжает расти. Выступая на заседании Заксобрания 27 марта он подчеркнул, что в этом году уже было несколько аварий с самокатами, при том, что сезон только недавно начался.
На заседании Заксобрания 27 марта Арсентьев высказал мнение, что применительно к использованию СИМ в регионе необходимо продумать дополнительные меры административного и технического характера.
Ранее сообщалось, что водитель электросамоката угодил под колеса иномарки в центре Нижнего Новгорода.
Также сообщалось, что на федеральном уровне планируется ужесточить правила использования электросамокатов и других СИМ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+