Нижегородских депутатов научат обращаться негатив в свою пользу

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Депутаты нижегородского Заксобрания станут слушателями лекции по борьбе с негативом.
В рамках заседания регионального парламента 27 марта спикер ЗСНО Евгений Люлин анонсировал проведения тренинга на тему "как обращать негатив в свою пользу".
Ожидается, что мероприятие пройдет 18 апреля. Депутатам и руководителям подразделений Заксобрания расскажут о преодолении негатива и искусстве находить общий язык с собеседниками.
Ранее сообщалось, что в региональном Заксобрании с участием спикера Евгения Люлина прошло обсуждение проблемы буллинга в образовательных учреждениях Нижегородской области.
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