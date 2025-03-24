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Общество

Нижегородских депутатов научат обращаться негатив в свою пользу

27 марта 2025 16:25  [34] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты нижегородского Заксобрания станут слушателями лекции по борьбе с негативом.

В рамках заседания регионального парламента 27 марта спикер ЗСНО Евгений Люлин анонсировал проведения тренинга на тему "как обращать негатив в свою пользу".

Ожидается, что мероприятие пройдет 18 апреля. Депутатам и руководителям подразделений Заксобрания расскажут о преодолении негатива и искусстве находить общий язык с собеседниками.

Ранее сообщалось, что в региональном Заксобрании с участием спикера Евгения Люлина прошло обсуждение проблемы буллинга в образовательных учреждениях Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание лекции
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