Нижегородских депутатов научат обращаться негатив в свою пользу Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты нижегородского Заксобрания станут слушателями лекции по борьбе с негативом.

В рамках заседания регионального парламента 27 марта спикер ЗСНО Евгений Люлин анонсировал проведения тренинга на тему "как обращать негатив в свою пользу".

Ожидается, что мероприятие пройдет 18 апреля. Депутатам и руководителям подразделений Заксобрания расскажут о преодолении негатива и искусстве находить общий язык с собеседниками.

Ранее сообщалось, что в региональном Заксобрании с участием спикера Евгения Люлина прошло обсуждение проблемы буллинга в образовательных учреждениях Нижегородской области.