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Общество

Один случай заражения клещевым боррелиозом выявлен в Нижегородской области

27 марта 2025 15:52  [91] Общество
Один случай заражения клещевым боррелиозом выявлен в Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза с 2024 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевание выявили у 36-летнего мужчины, которого укусил клещ в Дальнеконстантиновском округе. Диагноз подтвердили лабораторные исследования.

По данным на 26 марта, от укусов клещей пострадали десять нижегородцев, среди них семеро детей. Троим из них провели экстренную профилактику с помощью противоклещевого иммуноглобулина.

Случаи нападения паразитов зафиксированы в Бору, Дзержинске, Выксе, а также в Кстовском, Павловском, Сосновском и Вознесенском округах.

Чаще всего клещи атаковали людей в селах, деревнях и на придомовых территориях. Отдельные случаи присасывания зарегистрированы на кладбище, в лесу и на дачных участках.

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Теги:
Инфекция Клещи Роспотребнадзор
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