Росприроднадзор расследует возможное загрязнение Волги под Балахной

Фото:
Инспекторы Росприроднадзора по Нижегородской области проводят проверку в Балахнинском районе после сообщений о несанкционированном сбросе сточных вод в Волгу. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления.
Отметим, что 26 марта в соцсетях появились фото и видео от жителей Балахны, на которых заметны странные выбросы в реке. Специалисты увидели публикации и стали разбираться. Сейчас ведется осмотр акватории реки и прилегающих территорий. Вместе с тем сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отбирают пробы воды и других компонентов.
Инспекторы также выясняют возможные источники загрязнения. В частности, проверяется причастность организаций ЖКХ, осуществляющих сброс сточных вод в этом районе.
По итогам проверки будут приняты необходимые меры в соответствии с законом. Если анализы выявят превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в отношении виновных лиц инициируют внеплановую проверку.
Ранее сообщалось, нижегородский Росприроднадзор провел проверку, связанную с появлением мазутных пятен на Волге около Городца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+