Росприроднадзор расследует возможное загрязнение Волги под Балахной Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Инспекторы Росприроднадзора по Нижегородской области проводят проверку в Балахнинском районе после сообщений о несанкционированном сбросе сточных вод в Волгу. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления.

Отметим, что 26 марта в соцсетях появились фото и видео от жителей Балахны, на которых заметны странные выбросы в реке. Специалисты увидели публикации и стали разбираться. Сейчас ведется осмотр акватории реки и прилегающих территорий. Вместе с тем сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отбирают пробы воды и других компонентов.

Инспекторы также выясняют возможные источники загрязнения. В частности, проверяется причастность организаций ЖКХ, осуществляющих сброс сточных вод в этом районе.

По итогам проверки будут приняты необходимые меры в соответствии с законом. Если анализы выявят превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в отношении виновных лиц инициируют внеплановую проверку.

Ранее сообщалось, нижегородский Росприроднадзор провел проверку, связанную с появлением мазутных пятен на Волге около Городца.