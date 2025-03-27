По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2025 17:56  [66] ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением
27 марта 2025 17:46  [81] Росприроднадзор расследует возможное загрязнение Волги под Балахной
27 марта 2025 17:15  [111] Еще два фуникулера могут появиться в Нижнем Новгороде
27 марта 2025 16:46  [112] Елена Мозгунова: "Государство предлагает варианты, где бизнес может поучаствовать"
27 марта 2025 16:32  [129] Фонд "Вольное дело" открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств
27 марта 2025 16:25  [133] Нижегородских депутатов научат обращаться негатив в свою пользу
27 марта 2025 16:14  [120] Офис "Эн+ Тепло Волга" станет площадкой для проведения Тотального диктанта
27 марта 2025 15:52  [139] Один случай заражения клещевым боррелиозом выявлен в Нижегородской области
27 марта 2025 15:46  [138] Нижегородцы потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года
27 марта 2025 15:02  [257] "Верный друг и профессионал": в НГПУ почтили память журналиста Андрея Панова
Общество

Росприроднадзор расследует возможное загрязнение Волги под Балахной

27 марта 2025 17:46  [81] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Инспекторы Росприроднадзора по Нижегородской области проводят проверку в Балахнинском районе после сообщений о несанкционированном сбросе сточных вод в Волгу. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления.

Отметим, что 26 марта в соцсетях появились фото и видео от жителей Балахны, на которых заметны странные выбросы в реке. Специалисты увидели публикации и стали разбираться. Сейчас ведется осмотр акватории реки и прилегающих территорий. Вместе с тем сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отбирают пробы воды и других компонентов.

Инспекторы также выясняют возможные источники загрязнения. В частности, проверяется причастность организаций ЖКХ, осуществляющих сброс сточных вод в этом районе.

По итогам проверки будут приняты необходимые меры в соответствии с законом. Если анализы выявят превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в отношении виновных лиц инициируют внеплановую проверку.

Ранее сообщалось, нижегородский Росприроднадзор провел проверку, связанную с появлением мазутных пятен на Волге около Городца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волга Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2025 16:06  [1143] Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче
13 января 2025 12:29  [960] Санаторий "Автомобилист" закрыли из-за сброса сточных вод в Волгу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph