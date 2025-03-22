Нижегородский Росприроднадзор расследует появление мазутных пятен на Волге

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Инспекторы Росприроднадзора по Нижегородской области провели предварительную проверку после получения обращения о появлении мазутных пятен на Волге около Городца. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос.
Напомним, житель Городца обнаружил мазутные пятна на поверхности Волги. Он опубликовал видеозапись в одном из городских сообществ в социальных сетях.
Как отмечают в межрегиональном управлении, за последнее время информации об аварийных сбросах в реку не зафиксировано. Специалисты Росприроднадзора запланировали выезд на место для установления возможных причин и масштаба проблемы.
По итогам выезда станут понятны дальнейшие действия ведомства. В случае превышения нормативов будут приниматься меры к природопользователям, осуществляющих хозяйственную деятельность на обследуемом участке акватории.
Ранее сообщалось, нижегородцы пожаловались на обрушение кусков штукатурки с дома на улице Белинского.
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