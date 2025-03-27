Подростковая преступность в Нижегородской области стремительно растет

Число преступлений, которые совершили подростки, в 2024 году выросло на 8,7%. Такие данные привел в своем отчете на заседании Заксобрания 27 марта руководитель нижегородского ГУ МВД Юрий Арсентьев.
По его словам, в число округов, где показатели "подросли" заметнее всего, вошли Кстовский район, Богородский район и Арзамас.
Количество краж, совершенных подростками, выросло с 335 до 356. Эпизодов с незаконным оборотом наркотических средств тоже стало больше: 42 в 2023 году и 125 уже по итогам прошлого года.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после побега 13-летнего школьника из дома на Бору. Также сообщалось, что на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде подросток случайно выстрелил в глаз сверстнику.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+