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Подростковая преступность в Нижегородской области стремительно растет

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НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Число преступлений, которые совершили подростки, в 2024 году выросло на 8,7%. Такие данные привел в своем отчете на заседании Заксобрания 27 марта руководитель нижегородского ГУ МВД Юрий Арсентьев.

По его словам, в число округов, где показатели "подросли" заметнее всего, вошли Кстовский район, Богородский район и Арзамас.

Количество краж, совершенных подростками, выросло с 335 до 356. Эпизодов с незаконным оборотом наркотических средств тоже стало больше: 42 в 2023 году и 125 уже по итогам прошлого года.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после побега 13-летнего школьника из дома на Бору. Также сообщалось, что на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде подросток случайно выстрелил в глаз сверстнику.

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Теги:
МВД Преступления
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