Борчанам продлят проездные на канатку из-за ремонта Общество

Жители Борского округа смогут продлить срок действия проездных на канатную дорогу Нижний Новгород — Бор из-за ее закрытия в связи с заменой кабинок. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ранее местные жители выразили недовольство по поводу переноса сроков закрытия канатной дороги. Ожидалось, что работа канатки будет приостановлена с 10 апреля, однако теперь ее закрытие перенесли на 1 апреля. Этот перенос вызвал вопросы у пассажиров, чьи проездные уже были куплены, и которые не успеют использовать их до начала ремонта.

Как уточнил перевозчик, все владельцы проездных смогут продлить их срок действия в кассах после возобновления работы канатной дороги.

Напоминаем, что канатная дорога будет закрыта на техническое переоборудование до 30 апреля. В рамках модернизации количество кабинок увеличат вдвое — до 56, что позволит в два раза повысить пропускную способность. В новых кабинах установят камеры, колонки, USB-зарядки и интерактивные экраны. Также планируется адаптация шести кабинок для инвалидов и перевозки велосипедов.

Кроме того, на время ремонта увеличат количество пригородных поездов и автобусов, а речные перевозки могут быть запущены раньше планируемого срока.