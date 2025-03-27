Борчанам продлят проездные на канатку из-за ремонта

Жители Борского округа смогут продлить срок действия проездных на канатную дорогу Нижний Новгород — Бор из-за ее закрытия в связи с заменой кабинок. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Ранее местные жители выразили недовольство по поводу переноса сроков закрытия канатной дороги. Ожидалось, что работа канатки будет приостановлена с 10 апреля, однако теперь ее закрытие перенесли на 1 апреля. Этот перенос вызвал вопросы у пассажиров, чьи проездные уже были куплены, и которые не успеют использовать их до начала ремонта.
Как уточнил перевозчик, все владельцы проездных смогут продлить их срок действия в кассах после возобновления работы канатной дороги.
Напоминаем, что канатная дорога будет закрыта на техническое переоборудование до 30 апреля. В рамках модернизации количество кабинок увеличат вдвое — до 56, что позволит в два раза повысить пропускную способность. В новых кабинах установят камеры, колонки, USB-зарядки и интерактивные экраны. Также планируется адаптация шести кабинок для инвалидов и перевозки велосипедов.
Кроме того, на время ремонта увеличат количество пригородных поездов и автобусов, а речные перевозки могут быть запущены раньше планируемого срока.
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