Нижегородская канатная дорога прекратит работу с 1 по 30 апреля Общество

С 1 по 30 апреля 2025 года канатная дорога "Нижний Новгород – Бор" временно прекратит работу. В этот период специалисты проведут техническое обслуживание оборудования и заменят кабинки, увеличив их количество в два раза.

Как сообщили в региональном минтрансе, на время приостановки канатной дороги будет усилено транспортное сообщение между городами.

АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" добавит два дополнительных электропоезда в вечернее время по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы. В общей сложности на этом направлении будут курсировать 24 пары пригородных поездов:

10 поездов ежедневно по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы (отправление из Нижнего Новгорода в 07:59, 08:23, 12:12, 14:35, 15:22, 16:47, 17:35, 18:39, 19:30, 20:30);

14 поездов по рабочим дням по маршруту Моховые Горы – Нижний Новгород (отправление в 5:59, 6:45, 7:10, 7:45, 8:54, 9:50, 13:03, 15:27, 16:28, 17:37, 18:31, 19:27, 20:19, 21:19), из них 12 поездов курсируют ежедневно.

Сейчас на маршруте используются составы вместимостью до 372 пассажиров. При необходимости перевозчик увеличит число вагонов, что позволит перевозить до 700 человек за рейс.

Кроме того, на время остановки канатной дороги увеличится количество автобусов между Нижним Новгородом и Бором. Два автобуса большого класса передадут в АО "Борское ПАП" для работы на маршруте №245. Полный выпуск транспорта будет обеспечен также на маршрутах Т-303 и 235.

Во второй половине апреля, в зависимости от паводковой ситуации, может быть рассмотрена возможность досрочного запуска судов на маршруте Нижний Новгород – Бор.

В рамках модернизации на канатной дороге заменят кабинки: их количество увеличится с 28 до 56, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Новые кабины оснастят видеонаблюдением, ЖК-мониторами, колонками, USB-зарядками и системой связи с диспетчером. Шесть кабин адаптируют для маломобильных пассажиров и оборудуют креплениями для перевозки велосипедов.

Завершить все работы планируется к майским праздникам.

Ранее сообщалось, что проект канатной дороги через Оку в столице Приволжья прошел госэкспертизу.