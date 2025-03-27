Пострадавшее в 2021 году при взрыве нижегородское кафе восстановят

Кафе "Самурай" на Мещерском бульваре, пострадавшее от взрыва в 2021 году, хотят восстановить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.
Там пояснили, что проектно-сметная документация по восстановлению объекта в настоящее время разрабатывается собственником.
Однако сроки открытия данного заведения общепита пока не называются.
Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют восстановить дом Мельникова-Печерского, пострадавший от пожара.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+