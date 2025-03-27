Более 130 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода

Конкурсная документация по дорожному ремонту в Автозаводском, Ленинском, Московском, Нижегородском и Советском районах размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает МБУ "РЭД", источником финансирования указан бюджет города.
Согласно информации, на ремонт дорог в Нижегородском районе выделено 34,6 млн рублей, в Автозаводском - 44 млн рублей, в Московском - 25 млн рублей, в Ленинском - 32 млн рублей, в Советском - 37 млн рублей.
Среди видов работ, указанных в проекте контрактов, значатся ямочный ремонт дорог и тротуаров, устранение колейности, регулирование высоты колодцев, укладка плит для регулирования колодцев, замена бортового камня дорог и тротуаров.
Срок выполнения работ в Автозаводском, Ленинском, Московском и Советском районах обозначен до 30 сентября 2025 года. В Нижегородском районе дорожный ремонт нужно будет завершить до 31 июля 2025 года.
Ранее власти Нижнего Новгорода приняли решение о выделении дополнительных 600 млн рублей на дорожные работы и благоустройство.
Напомним, что дорожную разметку восстановят на 355 улицах столицы Приволжья.
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