Дороги в Нижнем Новгороде очистят от песка до 15 апреля

В Нижнем Новгороде уборку дорог от грязи и песка после зимы завершат до 15 апреля. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.
Нижегородец поинтересовался, когда дороги приведут в порядок, поскольку в городе наблюдаются "песчаные бури".
Как ответили представители администрации, в первую очередь от песка очищаются центральные улицы города, эта работа уже началась. Также организована уборка мусора с обочин дорог, продолжается процесс переоборудования зимней уборочной техники на летнюю.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в апреле стартует ремонт дорог по нацпроекту.
Также стало известно, что проект ремонта дороги на улице Касьянова одобрен госэкспертизой.
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