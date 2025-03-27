Волна эвакуаций прошла по нижегородским детсадам 28 марта Общество

Этим утром в Нижнем Новгороде по детсадам прошла волна эвакуаций. На данный момент известно об эвакуационных мероприятиях в садиках №46 и 47 на Мещере, а также в садике №120 на улице Семашко.

По данным источника НИА "Нижний Новгород", дошкольные учреждения получили анонимки о якобы минировании. Сотрудники спецслужб проверяют эту информацию.