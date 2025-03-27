Волна эвакуаций прошла по нижегородским детсадам 28 марта

Этим утром в Нижнем Новгороде по детсадам прошла волна эвакуаций. На данный момент известно об эвакуационных мероприятиях в садиках №46 и 47 на Мещере, а также в садике №120 на улице Семашко.
По данным источника НИА "Нижний Новгород", дошкольные учреждения получили анонимки о якобы минировании. Сотрудники спецслужб проверяют эту информацию.
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