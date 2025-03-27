Конкурсы на строительство двух детсадов в Нижнем Новгороде объявлены повторно Общество

Повторно объявлены конкурсы на строительство двух детсадов в Советском районе Нижнего Новгорода, которые ранее отменил заказчик - Главное управление по капитальному строительству.

На сайте государственных закупок опубликовано объявление по поиску подрядчика на строительство детсада у деревни Кузнечихи (территория комплексной застройки "Север-Север"). На эти цели, как и прежде, планируют потратить 452,6 млн рублей. Необходимо будет построить здание, в котором будет два надземных и один подземный этаж. Заявки принимаются до 14 апреля. Работы должны быть закончены 30 сентября 2027 года.

Вторую дошкольную организацию построят на улице Ванеева возле дома 221. Начальная стоимость контракта, как и в прошлый раз, составляет 390,4 млн. рублей. Здание будет трехэтажным. Его проектная мощность — 158 детей. Заявки также принимаются до 14 апреля. Построить детсад необходимо до 1 марта 2027-го.

Заказчиком выступает Главное управление по капитальному строительству.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде планируют начать строительство четырех детсадов на тысячу детей: на улице Ванеева, в ЖК "Зенит", ЖК "Торпедо" и "Новая Кузнечиха".