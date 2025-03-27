Школьница из Сарова помогла аферистам украсть 100 тысяч с маминой карты Происшествия

Необычный случай хищения средств с банковской карты произошел в Сарове. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МВД, аферисты смогли получить доступ к чужой банковской карте при помощи ребенка.

Мошенники использовали увлечение 9-летней дочки потерпевшей мобильной игрой. Жулики дистанционно смогли получить изображение кредитки своей жертвы, после чего "увели" со счета 102 тысячи рублей.

В нижегородской полиции напоминают, что родителям стоит уделять внимание тому, какие игры и приложения используют их дети, а также объяснять подросткам риски, связанные с передачей личной информации.

Ранее сообщалось, что за неделю нижегородцы отдали мошенникам почти 50 млн рублей.

Напомним также, что желание разбогатеть при помощи инвестиций в криптовалюту обернулось для нижегородцев потерей 9 млн рублей.