Школьница из Сарова помогла аферистам украсть 100 тысяч с маминой карты

Необычный случай хищения средств с банковской карты произошел в Сарове. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МВД, аферисты смогли получить доступ к чужой банковской карте при помощи ребенка.
Мошенники использовали увлечение 9-летней дочки потерпевшей мобильной игрой. Жулики дистанционно смогли получить изображение кредитки своей жертвы, после чего "увели" со счета 102 тысячи рублей.
В нижегородской полиции напоминают, что родителям стоит уделять внимание тому, какие игры и приложения используют их дети, а также объяснять подросткам риски, связанные с передачей личной информации.
Ранее сообщалось, что за неделю нижегородцы отдали мошенникам почти 50 млн рублей.
Напомним также, что желание разбогатеть при помощи инвестиций в криптовалюту обернулось для нижегородцев потерей 9 млн рублей.
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