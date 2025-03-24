Мошенники выманили у нижегородского школьника 300 тысяч под угрозой недопуска к ОГЭ Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Почти 300 тысяч рублей перевел мошенникам школьник из Починковского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, школьнику позвонил неизвестный и пригрозил, что он не сможет сдать ОГЭ, так как его отец не заплатил налоги.

Для убедительности через некоторое время при помощи видеозвонка с юношей связался якобы представитель правоохранительных органов. Он сообщил, что помимо неуплаты налогов отец ученика замечен в связях с недружественной страной и в его отношении возбуждено уголовное дело. В подтверждение своих слов звонивший показал в экран какой-то документ.

Звонивший убедил подростка отправить деньги ночью, пока отец спит. Якобы только так мужчина сможет избежать ответственности.

Школьник поверил незнакомцу, взял телефон отца и под диктовку перевел деньги на указанные счета. При этом звонивший запретил кому-либо говорить об этом. Далее собеседник стал требовать перевести средства и со счетов матери. В этот момент подросток понял, что это мошенники, и сообщил родителям.

Отец обратился с заявлением в полицию. Благодаря этой оперативности правоохранители помогли заблокировать несколько операций и в итоге вместо 300 тысяч рублей материальный ущерб составил 85 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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